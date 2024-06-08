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アラビア　ルスカ　プレート　大皿
商品番号 V67990716014
商品名

アラビア　ルスカ　プレート　大皿
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ARABIAアラビアの人気シリーズ　ルスカの大皿です。秋色と名づけられたルスカは色づく紅葉のように深いブラウンで釉薬されています。シンプルなデザインにしっかりとした作り、日常使いにおすすめです。また一点一点表情が違う焼き上がりの色合いは、温もりある陶器作品に出会ったような喜びがあります。◆サイズ直径約25.5cm◆新宿伊勢丹にて購入この商品は実際に使用されていたユーズド品です。細かいキズやシミ、色褪せ等がある場合がございます。新品では味わえない、アンティーク特有の風合いを楽しんでいただくことにご理解を頂いた上でご購入頂けますようお願い致します。#アラビア#ARABIA#アンティーク#ヴィンテージお皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/sepulchral664332.html
http://narcologia.ru/goods/procurement679533.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial933116.html

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