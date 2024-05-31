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- トイ・ストーリーのバズライトイヤーおしゃべりロボット。
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商品詳細
アメリカ国旗デザイン、STARS＆ＳＴＲＩＰＥＳ,なかなかお目にかかれないデザインのバズです。希少価値あり!!!箱からだしていませんが箱は傷んでいます。ご了承くださいませ。おしゃべりは電池入れ替えればはっきり喋ると思いますよ。ご了承くださる方に。１０月２５日お値下げいたしました。１８０００円→１７８００円キャラクター...ディズニーグッズ種類...その他
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