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トイ・ストーリーのバズライトイヤーおしゃべりロボット。
商品番号 Q80295115036
商品名

トイ・ストーリーのバズライトイヤーおしゃべりロボット。
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 7,476 円
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商品詳細

アメリカ国旗デザイン、STARS＆ＳＴＲＩＰＥＳ,なかなかお目にかかれないデザインのバズです。希少価値あり!!!箱からだしていませんが箱は傷んでいます。ご了承くださいませ。おしゃべりは電池入れ替えればはっきり喋ると思いますよ。ご了承くださる方に。１０月２５日お値下げいたしました。１８０００円→１７８００円キャラクター...ディズニーグッズ種類...その他
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