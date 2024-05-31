ヤマハ トランペット YTR632 vintage!

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YAMAHA YTR-632 Bbトランペット YAMAHA YTR-632 Bbトランペット

種類...トランペットアクセサリー・パーツ...ケースレベル...中級者YAMAHAヤマハトランペットYTR632vintage!の出品です。赤ベルのプロモデル。Mボア。YAMAHAプロモデルの現在の主流がMボアであることから、その草分け的な存在と言えます。ニニ・ロッソモデルでとっても有名なMLボアYTR634の姉妹機種。基本設計は全くおんなじです。リバース管のおかげで、ハイトーンもお手のもの。少ない息でもいともカンタンに鳴らすことができます。もちろんのこと、レッドブラスの倍音豊かなサウンドは健在です。やさしく、あたたかな、日だまりのようなサウンド。どこか懐かしくもあります。ベルには2ヵ所、ほんの小さなエクボ。(7枚目)皆さまが気になるベル折れも、マウスピースパイプやU字管の凹みもございません。ベルアサガオにはクリアラッカーの剥離。手が触れるところにはスレや小サビが多めに見られます。画像をご確認ください。しかしながら、ピストン、各種抜き差し管はスムーズに稼働します。ウォーター・キーに小サビとコルクにヘタリがあったので、未使用のものを取り寄せました。２個お付けしますので、ご自分で取り付けください。付属は純正ハードケースです。鍵が2本。赤ベルのプロモデルを狙っている方、ヴィンテージモデルにご興味のある方には是非とも！お値引きは少しずつの予定です。どうか最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。