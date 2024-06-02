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レトロ喫茶店の椅子　回転椅子
商品番号 I33483348576
商品名

レトロ喫茶店の椅子　回転椅子
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和の純喫茶にあったような回転椅子です。あくまでもとてもレトロなものなので、この時代からしたらとてもきれいですが、神経質な方はご遠慮ください。どこも壊れていなくて、破れてもなくとても美品です。横幅55cm×奥行き45cm高さ72cm座面までの高さ43cm佐川急便で送るので連絡先を必ず教えてください。直接取りに来ていただいても対応できます。京都府からです。
http://narcologia.ru/goods/freezer331498.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome921643.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild262752.html
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