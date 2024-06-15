昭和ガラス コップ タンブラー 3点セット

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新品未使用当時モノです。新品未使用ですが、厳密には経年の傷みあります。傷みなどの状態の程度等は、個人差がありますので、画像にて確認宜しくお願い致します。とっても古いお品になりますので、経年の傷みあります。＊お写真でご不明な点は、必ず購入前にご質問ください。*お値引きは、リピーター様のみ対応させて頂いております。トラブルになりかねますので、購入後のご質問は原則ご遠慮ください。商品受け取り後の、トラブルを避ける為、アンティークや古い物の傷みに、ご理解ご納得頂けます方のみご検討宜しくお願い致します。レトロな商品アンティーク雑貨がお好きで、現状で(写真にて判断願います)気に入って頂けます方のみご検討宜しくお願い致します。古い物ですので、綺麗に見えますが経年の傷みがある事をご理解ご了承頂けます方のみご検討宜しくお願い致します。******************************************************尚商品到着2日以内にお受け取り連絡可能な方のみご検討宜しくお願い致します。多忙などを理由に、商品到着受け取り後も、お受け取り連絡が2日以内になされない場合、次回ご購入意思がございましても、取引はキャンセル致します事予めご了承ください。＊尚現在エアーパッキン素材や、プチプチが入手困難となっております為、使用しておりません。予めご了承頂けます方のみご検討宜しくお願い致します。＊発送は、リサイクル段ボールやクッション材に新聞紙や袋などで、コンパクトに梱包致します事予めご了承頂けます方のみご検討ください。＊梱包材(プチプチ使用を強要されます方)やラッピングにお店のクオリティをお求めの方のお取り引きはトラブルになりかねますので、購入をお断り致します。ご質問などございましたら、コメント頂けますと回答させていただきます。