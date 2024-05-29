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木製フラワースタンド　花台　幅35cm×高さ45cm　スツール　ベンチ
商品番号 S65171973941
商品名

木製フラワースタンド　花台　幅35cm×高さ45cm　スツール　ベンチ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】使い方いろいろフラワースタンドやスツール、ベンチ、インテリアなどにいかがでしょうか。フラワースタンドを製作するのに釘、ビス、ダボなどを使って作るのは簡単で早いのですが、こちらの商品はホゾ組みでしっかり組んで丈夫に作ってあります。【商品仕様】外寸:奥行200mm×幅350mm×高さ450mm天然木のため、写真と木目模様が異なる場合があります。【その他】「受注生産」を始めました。サイズ変更などありましたらお気軽にご相談ください。フラワースタンド、木製スツールは下記より各種ページに移動ができます❗#フラワースタンド販売ページ#塗装済みスツール販売ページ検索用#木製フラワースタンド#フラワースタンド#花台#木製スツール#丸椅子#丸イス#stool#手作りイス#手作りスツール#手作り家具#オーダー家具#無垢テーブル#無垢#木製スタンド#木工製品#キャットハウス#キャットタワー#猫犬
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