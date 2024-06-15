ベイブレードバースト　ベイランチャーセット

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商品詳細
タカラトミーベイブレードバーストB-114ツール グリップウエイト ブラックB-116ツール グリップラバー バイオレットB-119ツール ベイランチャーLRブルー(×2)B-108ツール ベイランチャー レッドB-109ツール ランチャーグリップ ガンメタリックB-112ツール ロングライトランチャーLR6種、7品のセットです。未使用未開封です。バラ売りでの販売は不可とさせて頂いております。画像をご覧頂き、ご検討をよろしくお願い致します。
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