チェスターフィールド ヴィンセント アンティーク チェア イギリス

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今年5月に購入しましたが、引越しのため新居に合ったチェアへの買い替えを検討しており出品しました。まだへたりも傷汚れもなく、非常に美品です。楽天で購入すると、39800円+送料で最低45000円するところを送料込みでこの値段は非常にお買い得だと思います。ここまでの美品は他サイトを含めあまり出てこないと思いますので、お決めになった方は即購入可能です。サイズ詳細は画像9枚目をご覧ください。より詳細な画像が欲しい方は気兼ねなくお申し付けください。------------------------------以下、販売サイトより引用ですボタン留めと単鋲打ちのディティールによって英国らしさが溢れるアームチェア。シンプルなフォルムながら重厚感のある存在感パーソナルな空間やダイニング、書斎など様々なシーンでご活用いただけます。背もたれと座面にはボタン留を施し、ボリューム感と高級感を演出直線的なシルエットのフルーディングレッグ(縦溝)。古典的な装飾モチーフのネオクラシックスタイル重厚感がありカッコイイ雰囲気に書斎や落ち着きのあるお部屋におすすめです。VINCENTヴィンセントシリーズキャプテンチェアデスクチェアアームチェアオフィスチェア1人掛けシングルチェアー椅子肘掛けイスいす英国調アンティーク調書斎オフィスクラシック伝統的かっこいい輸入家具茶色ブラウン9001-5P38B本格派英国調クラシックチェア ヴィンセントシリーズデスクチェアーパーソナルチェア1人掛け椅子肘掛けオシャレ高級感店舗什器撮影什器カラー···ブラウン特徴···完成品テイスト···洋風主な素材···木張り地の素材···本革