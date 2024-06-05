フィオーレ　サロンソファ　フレンチガーリー クラシック

フィオーレ フレンチ クラシックソファゴールドストライプサイズは画像をご覧ください。姫系のお部屋、クラシカルなお家に。置くだけでゴージャスなお部屋になります。2、3人くらい座れます。上品なホワイトアイボリーとゴールドで綺麗です。あまり使用しないので出品します。全体的に状態は綺麗ですが、座面のヨレや背面の傷などあります。目立たない程度ですのでまだまだお使い頂けます♪※中古品、使用品であることをご理解いただき、トラブル防止の為、神経質な方の購入はお控えください。※アンティーク品にご理解ある方のみご検討ください。ーーーーーーフランス イタリアヴェローナクラシック ロミオアンドジュリエット スツール 輸入家具 アンティーク、姫系家具ホワイト白クラシカル西洋家具フレンチ家具高級家具 ロココ調ヴィクトリア調ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココロココ調 ヴィンテージリビング ベッドルーム白家具 姫系 姫家具天使 エンゼル エンジェル妖精 フェアリーバラ雑貨 お店可愛い お洒落 エレガントオブジェ 置物プリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリフランス 南フランス ニューヨークイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーシチリア 地中海 南欧 韓国クラック シリック コルチャゴハイセンス コンテポラリー モダンフレンチ ブリティッシュ ブルックリンホテルスタイル ホテルライク猫脚 鋲打ち ソファチェア ローチェア 正座椅子ドレッサーチェア 椅子 イステイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、カントリー調、シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、姫系・フェミニン・ロマンチック



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