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ポケモン ピカチュウ 真空断熱 ステンレスタンブラー
商品番号 F12513316965
商品名

ポケモン ピカチュウ 真空断熱 ステンレスタンブラー
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ポケモンピカチュウステンレス真空断熱タンブラーのSサイズとMサイズの2点セットです。新品未使用です。Sサイズ満水:280ml適正容量:230ml口径77mm×高さ97mmMサイズ満水:400ml適正容量:350ml口径85mm×高さ120mmお値下げ・バラ売り不可です。宅配便の送料が掛かりますので、これ以上は値下げしません。即購入歓迎ですが、プロフィールを一読下さい。発送はメルカリ便の宅配便を予定しています。ポケットモンスターポケモンピカチュウステンレスコップグラスブルーイエロー種類...コップ素材...ステンレス
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