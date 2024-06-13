ポケモン ピカチュウ 真空断熱 ステンレスタンブラー

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンピカチュウステンレス真空断熱タンブラーのSサイズとMサイズの2点セットです。新品未使用です。Sサイズ満水:280ml適正容量:230ml口径77mm×高さ97mmMサイズ満水:400ml適正容量:350ml口径85mm×高さ120mmお値下げ・バラ売り不可です。宅配便の送料が掛かりますので、これ以上は値下げしません。即購入歓迎ですが、プロフィールを一読下さい。発送はメルカリ便の宅配便を予定しています。ポケットモンスターポケモンピカチュウステンレスコップグラスブルーイエロー種類...コップ素材...ステンレス
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