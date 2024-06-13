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★イッタラiittala★2枚セット★ティーマTEEMA★チョコ色丸皿★
商品番号 O15292069378
商品名

★イッタラiittala★2枚セット★ティーマTEEMA★チョコ色丸皿★
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 1,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン(チョコレート色)お皿/お椀/デザート食器···ペア(２つ)、皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸iittalaの人気シリーズTEEMAティーマ★新品未使用品です★シンプルなデザインなので、色々なお料理にも合わせやすく、収納も楽ちんです！○電子レンジ　○オーブン　○食洗機なので調理にもサービングにも使え、扱いも気を使いません♪丈夫なので、果物やお野菜を入れたり、小物入れとしてインテリア使いも◎10年ほど前にフィンランドで購入しました。その後、使用できないまま大切にしまっていました。素地や釉薬の特性上、形状・質感に多少の違いが出たり、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ（ピンホール）、突起、歪み、色ムラ、底面ザラつきや擦れなど生じることがありますが、ご了承をお願いいたします。ブランド専用の箱はありませんが、しっかり梱包させていただきます！サイズは写真の4枚目、5枚目をご参照ください⭐︎パスタ、ハンバーグやお魚などとお野菜やサラダでワンプレート、など、かなり使いやすいサイズだと思います♪以下、詳細より食事のスタイルやニーズがどれほど変化しても対応できる用途の広いコレクションです。すべてのティーマ製品はオーブン対応なので調理にも使えます。また、保存のために冷凍庫に入れることも可能で、電子レンジや食洗機でも使っていただけます。機能的で耐久性に優れ、洗練されたティーマは、ダイニングテーブルに飾って美しいだけでなく、調理やサービング、片付けも、手早く簡単にしてくれるので、普段使いにぴったりです。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレート
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