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- YAMAHAトランペットYTR-333 ケースとマウスピースと譜面台付き
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商品詳細
YAMAHAトランペットYTR-333マウスピース、トランペットハードケース、譜面台付き種類···トランペットレベル···初心者
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