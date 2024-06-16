おもちゃ収納ラック 大容量 子ども用家具 収納ケース 絵本棚 おもちゃ本棚

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【ワイドデザイン】たっぷり入る余裕の7.6CM奥行きに、厚みのある本も収納できます。【表紙が見えます】段差を設計することで、絵本を取り出しやすいです。また、表紙が見えるので、お子様の絵本への興味を惹きつけ、読み終わった絵本のお片付けなど知育に役立ちます。【ボックス6個付き、収納力バッチリ】おもちゃやお服などをすっきり分別して収納できるよう、ホワイトとグレー2カラー＆2サイズのボックス6個用意しております。【スチール製の棒】丈夫なスチール棒を用いて、重いボックスを載せても棒が変形しなく、しっかりと固定できます。【便利なフック付き】右側にフックを付いておきるので、フクロやお子様用リュックや吊りおもちゃなどはフックにササッとかけて、お片付けできます。 【念入りデザインたっぷり】①お子様の安全面を考え、本体・ボックスの角は丸みを帯びた安全な形になっています。➁キズ防止のフェルトを付き、気になる床へのダメージを抑えます。③ネジ隠しシート付き、穴を目立たないようにします。④壁に掛ける金具セット付き、安全面により一層高めます。