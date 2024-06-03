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3人掛けソファ　※愛知県内限定(愛知県外は取りに来られる方は可)
商品番号 T71104111351
商品名

3人掛けソファ　※愛知県内限定(愛知県外は取りに来られる方は可)
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引越しの為出品いたします。3年程使用しました。写真にある通り、肘置き部の破れと、クッションがだいぶへたっており、若干バネを感じますが、問題なく使用できます。ペットなし。喫煙なしです。汚れ等ある為、中古品にご理解ある方のみご購入お願いします。愛知県内でしたら私が軽トラで持って行く事が可能です。(10月以降)岡崎市在住の為、移動時間1H以上は+2000円頂きます。取りに来るのが可能な方は-2000円お値引きします。ご気軽にコメント下さいませ。購入時価格:6万円　服部家具で購入横幅:210cm奥行き:90〜110cm高さ(最長):54(脚なし)〜64(脚あり)付属品:クッション、取り外し可能な脚カラー···ブラウンカラー···ベージュサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
http://narcologia.ru/goods/procurement656733.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox960739.html
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