エレクトロニックポータブルドラム　電子ドラム　drum Bluetooth対応

エレクトロニックポータブルドラムになります。状態は3回くらい遊びで使っただけですのでまだ全然綺麗だと思います。欠品もありません。まだまだ使って頂ける商品かと思います。個人練習はもちろん、友人との自宅セッションなど軽くジャムる時なんかには簡単に持ち運びできますので重宝すると思います。これからドラムを始める人にもいいと思います。打楽器は持ち運ぶのが大変ですのでこちらの商品ならコンセント電源があればどこにでも簡単に持ち運びドラムプレイが出来ます。練習の際はブルートゥースで曲を流しながら一緒に練習出来ます。個人練習でかさばってしまうドラムや電子ドラムを使わなくても十分練習できる思います。宜しくお願い致します。



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