★琺瑯看板 ホーロー看板★昭和レトロ雑貨★ディスプレイ★アンティーク 蔵出し★

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商品詳細
蔵出し昭和レトロなアンティークの本物ホーロー看板をお譲りいたします。オロナミンCのロゴ、珍しい巨人の星バージョンです。幅400mm高さ600mm奥行50mm(L字最大)当時のもので琺瑯製のため、がっしりとした重量感があります。時代物となりますので、スレキズハゲヨゴレ等ある場合がございます(画像にてご確認ください）こちらの商品は、コンデション良好で、極端に目立つキズなく、状態良いお品となります。他にも昭和レトロなアンティーク品、懐かしのホーロー看板などを出品しております。ご検討いただければ幸いです
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