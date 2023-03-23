キングギドラ　ソフビ　2023

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商品詳細
ムービーモンスターシリーズキングギドラ 1991 2023年製33cm塗装はげ、タグ折れはありません。キングギドラ2023年製ソフビは、羽が弱く少しの振動で下向きになることが報告されていますが(不良品ではなく商品の特性)、購入時、数少ない羽の問題がないものを選びました。段ボール箱での発送です。他で出品しているソフビとのまとめ買いは値引きできます。値段は物によって変わるので気になる方はコメントお願いします。
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