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花台　飾台　香炉台
商品番号 K64568134925
商品名

花台　飾台　香炉台
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。大きさ　約48cm×32cm×8.5cm重さ　　約3.9kg床の間に飾ってましたが、引越にあたり出品しました。材質等は、分かりかねますので、写真でご判断お願いします。写真6,7,8にありますように、経年劣化によるスリ傷がありますので、ご理解頂いた上でご検討お願いいたします。
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