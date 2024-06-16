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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。大きさ 約48cm×32cm×8.5cm重さ 約3.9kg床の間に飾ってましたが、引越にあたり出品しました。材質等は、分かりかねますので、写真でご判断お願いします。写真6,7,8にありますように、経年劣化によるスリ傷がありますので、ご理解頂いた上でご検討お願いいたします。
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