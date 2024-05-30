ファイヤーキング　キャンドルグロウ　カスタードカップ　4点

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商品詳細
ファイヤーキング キャンドルグロウ カスタードカップ4個です。実家の食器棚に保管してありました。海外で購入した物なのか、アンティークショップで購入した物なのかは不明です。カップにシールが貼ってありますので未使用の物だと思います。写真にあります様に、汚れとキズがあります。目立たないものも多少あります。古い物なのでキズなどあります。ご了承の程よろしくお願いいたします。ます。
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