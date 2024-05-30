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ファイヤーキング　キャンドルグロウ　カスタードカップ　4点
商品番号 E69568172221
商品名

ファイヤーキング　キャンドルグロウ　カスタードカップ　4点
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキング　キャンドルグロウ　カスタードカップ4個です。実家の食器棚に保管してありました。海外で購入した物なのか、アンティークショップで購入した物なのかは不明です。カップにシールが貼ってありますので未使用の物だと思います。写真にあります様に、汚れとキズがあります。目立たないものも多少あります。古い物なのでキズなどあります。ご了承の程よろしくお願いいたします。ます。
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http://narcologia.ru/goods/Addict795618.html
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ファイヤーキング　キャンドルグロウ　カスタードカップ　4点
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