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新品未使用コレテ コレクションケース 80×40×20 背面ガラスナカムラ
商品番号 C43052564425
商品名

新品未使用コレテ コレクションケース 80×40×20 背面ガラスナカムラ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用株式会社ナカムラcoleteコレテ落ち着きのあるブラウン背面ガラスコレクションケース送料込みです。#フィギュアケース#カメラケース#香水▶定価¥14,330-▶色・・焦げ茶系ブラウン▶サイズ・・タテ80×ヨコ40×奥行20▶新品未使用撮影の為開封しました。ダンボールに入れたまま長期自宅保管していました。撮影の為に開封し発砲スチロールや箱にダメージなどあります。▶発送の際にはしっかりと梱包させていただきます。出品の際には気をつけてチェックしていますが見落としなどがあるかもしれないです。長期自宅保管ご理解頂ける方のみご購入お願いします。細かく細部にまでに神経質な方は御遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/organization738762.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper64609.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate919948.html
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