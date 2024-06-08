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ナルミ カップ\u0026ソーサー 6客
商品番号 U79399879879
商品名

ナルミ カップ\u0026ソーサー 6客
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど使用することなく大切に保管していたため、特に目立った傷や汚れなどはなく綺麗な状態です。状態は写真でご確認ください。箱はありません。【サイズ】・カップ口径約10cm、高さ約5.5cm・ソーサー直径約15.5cm、厚さ約2cmご理解の上、ご購入の程よろしくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper145609.html
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