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商品詳細
伊賀の窯元で買いました。未使用です。お酒の燗などのほかお蕎麦や湯豆腐のおつゆを入れて楽しんでいただければ嬉しいです。大きさ高さ約18㎝口の直径約８㎝グラス/カップ/酒器...ペア(2つ)カラー...ベージュ
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