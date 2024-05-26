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ヘーゼルアトラス　ドット　マグ
商品番号 W85118189311
商品名

ヘーゼルアトラス　ドット　マグ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペイントロス、着色が少しありますが、中も綺麗な状態です小さいボウルに刻印はありますが、ほかはありませんカップソーサーボウル大ボウル小×25点コレクタブル、素人検品ですので、その点ご了承の上ご購入検討いただけますと幸いです。バラ売り不可#ファイヤーキング#パイレックスグラス/カップ/酒器...ペア(2つ)
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