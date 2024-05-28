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商品詳細
土味を生かしたタタラ作り、 一品物の変形皿 秩父 田中猛作艶消し、渋さとスマートさを兼ね備えた器だと思います。 27cm×21cm×5cm古信楽のような荒い土、重厚感ある癖のない 品のある釉掛け、一目ぼれ、 20年ほど前窯元にて購入 しました。 存在感のある器だと思います。 工房は武甲山の麓に有ります。尚この#昭道uをタップするとsummy出品の器関係の商品をご覧いただけます。よろしければご覧ください。大皿菓子皿
http://narcologia.ru/goods/enquire842389.html
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