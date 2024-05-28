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皿　板皿
商品番号 I80761336327
商品名

皿　板皿
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土味を生かしたタタラ作り、　　　　　　一品物の変形皿　秩父　田中猛作艶消し、渋さとスマートさを兼ね備えた器だと思います。　　27cm×21cm×5cm古信楽のような荒い土、重厚感ある癖のない　品のある釉掛け、一目ぼれ、　20年ほど前窯元にて購入　　　しました。　存在感のある器だと思います。　工房は武甲山の麓に有ります。尚この#昭道uをタップするとsummy出品の器関係の商品をご覧いただけます。よろしければご覧ください。大皿菓子皿
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