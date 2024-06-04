ベトナム刺繍画。額縁付き。子孫繁栄と子供の健やかな成長を願う縁起物。貴重な美品



ベトナム刺繍画。額縁付き。子孫繁栄と子供の健やかな成長を願う縁起物 ...



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ベトナム刺繍画です。子孫繁栄と子供の健やかな成長を願う縁起物だそうです。作家さんの作品で繊細でかつ、丁寧で美しく細やかな芸術作品です。作品は汚れや傷はございませんが、最初から額縁上の所に約7mmほどの傷と1cm程の黒い筋の様なものが2箇所あります。気になる方は十枚目の写真をご確認ください。金色の立派な額縁です。縦約47cm横約57cm高さ約3.5cm重さもありますので、緩衝材に包み防水対策をして宅急便で割れ物、上におかないなど厳重注意で発送致します。絵画とは違う手作りアート作品。テイスト...アジアン主な素材...布・ファブリック壁飾りの種類...その他置物...風水送料無料匿名配送致します。即購入可です