プリンセスと魔法のキス　ティアナ　トラディション　ジムショア　エネスコ　置物

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⚠️海外製品、職人による工芸品についてご理解頂けない方は購入をご遠慮下さい⚠️値下げ不可複数お買い上げ頂けるのでしたら送料分お値引き可能アメリカ伝統工芸の巨匠ジム・ショアとディズニーのコラボ商品 願うことを忘れひたすら直向きに朝も夜も無く夢を実現するために頑張るティアナ ティアナの手にはお父様と共に描いたレストランの未来予想図があります ティアナは未来予想図を胸に抱き星に再び夢叶う事を願った直後、運命的な出会いをし物語が大きく動き出します このトラディションはそんな映画の重要なシーンを思い起こさせる素敵なデザインになっていますヘラクレス、リトルマーメイド、アラジン、トレジャープラネット、モアナと伝説の海を手掛けたジョン・マスカーとロン・クレメンツ共同監督作品であり、ディズニーによる長編アニメーション最後のセルアニメ映画です●状態手元に届いた際に確認したのと今回出品にあたり開けて触れたのみですトラディションは新品の物を何処で購入しても何かしら大なり小なり難はございます海外でハンドメイドによって製作された工芸品についてご理解が無い方は購入をご遠慮下さい↓手元に届いた時点で既にあった難を記載画像はそれぞれの難が最も分かりやすく目立つ箇所を例として載せています・箱や発泡スチロール凹み、折れ、スレなどがあります※最もダメージがあるのは発泡スチロールの亀裂底付近の両サイドにあります・トラディションは職人が手作業で色を塗り仕上げており、色ムラや塗装のズレ、液ダレや気泡跡などが元々ございます例 画像8●サイズネットより引用↓本体 W13.3×H19×D7.9外箱 16.5×23.5×14.5●発送梱包前に念の為もう一度破損が無いか確認し、赤箱をプチプチなどのクッション材と共に段ボールに入れ割物シールを貼り発送予定ご質問などございましたら〝いいね〟をしてからコメントをお願いします※商品説明、私のプロフをご確認頂けていないと判断したコメントにはお応えしません#プリンセスと魔法のキス#ティアナ#トラディション#エネスコ#ジムショア#フィギュア#置物#ディズニー#プリンセス#ロジャーRのディズニーグッズ#ロジャーRの海外アニメグッズ