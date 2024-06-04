高品質　エンジェルフェザーフローライト　ルース　11

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天然石ハイクオリティ人気があるエンジェルフェザーフローライトのルース天使の羽根のような模様をして透け感があります内包からきらきら感が出ておりレインボーが入っています。サイズ31.7×23.5×11.8mm新品未使用品フローライトは別名「天才の石」とも呼ばれ、知性を高めるとして人気があります。和名の蛍石というのはフローライトを研磨した粉を火にくべると、パチパチと光る事から蛍にちなんで名づけられました。この石は数ある石の中でも非常に多くの色バリエーションを持つ石であり、結晶化した原石はさまざまな美しさを持つ為、コレクターにはとても人気の高い石でもあります。パワーストーンとしてのフローライトは、先にも言われるように知性や記憶力を高め、その他にも固定化された行動パターンを解消する、すなわち自由を象徴する石とも言われていますまた『エンジェルフェザーフローライト』相性の良い組み合わせはスギライトチャロアイトカルセドニーブルーレースアゲートホークスアイローズクォーツアパタイトアクアマリンだと言われてます他にもトルマリンチャロアイトラブラドライトなども出品中誕生石１月/ガーネット２月/アメジスト３月/アクアマリン４月/水晶５月/アベンチュリン・ジェイド６月/ムーンストーン・シトリン・パール７月/インカローズ８月/カーネリアン・ペリドット９月/ラピスラズリ・サファイア10月/オパール・ローズクォーツ・ピンクトルマリン11月/アラゴナイト・トパーズ12月/ターコイズ（トルコ石）ヒーリングヒマラヤ マニカラン レムリアン マニハール バルキ ガネーシュヒマール ラリマー チャロアイト スギライト願望金運/ルチルクォーツタイチンルチル幸運/アクアオーラ・翡翠・クリスタル・クラッククォーツ・チャロアイトタンザナイトなどがあります