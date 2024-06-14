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新品・袋未開封【金運上昇】真龍 環水作 龍の置物 龍 日展作家 高岡鋳造　竜　龍
商品番号 R22317864536
商品名

新品・袋未開封【金運上昇】真龍 環水作 龍の置物 龍 日展作家 高岡鋳造　竜　龍
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,857 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台座や名札などついています。金属工芸●龍　置物　渡辺環水35cm●鉄製　ドラゴン　irondragon　真龍　日展作家【金運上昇】真龍環水作龍の置物龍日展作家高岡鋳造ネットオークションなどで高値で取引されています。
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