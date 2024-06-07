Mellow glass メロウグラス オブジェ　置物　赤い屋根

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10/15までメローグラスタナカユミさんのガラスのお家 購入後そのまま保管しておりました。赤い屋根 小さい煙突の家高さ約4.5cm×横3.7cm×幅3.7cm多少の誤差はお許しください。作家さんの特性をご理解いただける方のみ購入お願い致します。また、個人の自宅保管品にご理解ください。購入後の返品交換は受け付けておりません。宅急便コンパクトかゆうパケットプラスで発送いたします。稲葉知子黒川登紀子八木麻子鹿児島睦