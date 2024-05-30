水晶クラスター　大きいサイズ

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商品詳細
平たい水晶クラスターです天然石のアクセサリー置きにいかがでしょうかいちばん長いところで15cmほどあります。幅は７cmほどになります十分に崩れない配慮をして発送しますが万が一発送中に崩れなどがあることも考えられますのでご了承くださいなるべく実物に近くなる様に気をつけていますが、写真とは見え方が違う場合がございます。天然石特有の、キズや凹み変色などがある場合がございます。
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