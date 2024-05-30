激レア chrome hearts foti お香

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商品詳細
こちら、2022年のFOTI展で限定販売された物になります。もう手に入りません。オブジェはインテリアとして飾っていましたが、傷などはありません。お香は未使用品です。探していた方気になる方は気軽に質問ください。
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