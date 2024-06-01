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滋賀産 水晶クラスター原石
商品番号 E32711227048
商品名

滋賀産 水晶クラスター原石
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

滋賀県の高島市の山で採取された、大変に希少な水晶クラスターです。透明度もあり、太陽光に充てるとキラキラと光り、輝きます。【水晶の効果】○生命力の活性化○細胞の再生力・免疫力を高める○体内に蓄積された毒素の排除○強力な開運○空間の浄化サイズ重さ約62g約58×40×39mm
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