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昭和レトロファンシー猫　置物　人形オブジェ　黒猫
商品番号 E80193631674
商品名

昭和レトロファンシー猫　置物　人形オブジェ　黒猫
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レースのクロスは付属しません9枚目からは、別出品中のレトロファンシーな子たちです♡ミーたんは売り切れです。。。高さ10cmくらい可愛いクロネコが毛糸玉で遊んでいます♡飾っていたもので、毛糸に小さなゴミが付いているかもしれません、猫ちゃんの耳先が少しハゲてる感じです。綺麗に洗って出品致しましたが、神経質な方のご購入はお控え下さい。レトロ　キャット猫　子猫ヴィンテージ　置物昭和　懐かしい　ノスタルジック置物レトロファンシー置物　猫黒猫　オブジェ80s懐かしい昭和レトロファンシー水森亜土内藤ルネ宇山あゆみ加藤工芸カラー···ブラック高さ···～19.9cm種類···招き猫素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、レトロ・ミッドセンチュリー、姫系・フェミニン・ロマンチックレトロ人形レトロぬいぐるみファンシーレトロ
http://narcologia.ru/goods/freshman174756.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce84555.html
http://narcologia.ru/goods/moisture287169.html

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