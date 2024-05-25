昭和レトロファンシー猫　置物　人形オブジェ　黒猫

レースのクロスは付属しません9枚目からは、別出品中のレトロファンシーな子たちです♡ミーたんは売り切れです。。。高さ10cmくらい可愛いクロネコが毛糸玉で遊んでいます♡飾っていたもので、毛糸に小さなゴミが付いているかもしれません、猫ちゃんの耳先が少しハゲてる感じです。綺麗に洗って出品致しましたが、神経質な方のご購入はお控え下さい。レトロ キャット猫 子猫ヴィンテージ 置物昭和 懐かしい ノスタルジック置物レトロファンシー置物 猫黒猫 オブジェ80s懐かしい昭和レトロファンシー水森亜土内藤ルネ宇山あゆみ加藤工芸カラー···ブラック高さ···～19.9cm種類···招き猫素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、レトロ・ミッドセンチュリー、姫系・フェミニン・ロマンチックレトロ人形レトロぬいぐるみファンシーレトロ



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