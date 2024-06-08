マリナリナルディ　ノベルティ「LANCETTI」ランチェッティ　ガラスインテリア

LANCETTI ランチェッティのガラス製インテリアです！カラーはブルーになります。マリナリナルディのノベルティとして頂きました。新品未使用です！ガラス素材で作られた色被せ切子デザイン模様の球体のインテリアです。そのままインテリアとして、一輪挿しとしても利用可能なデザインになっています。ガラス製ですので、重量感があり、高級感もある素敵なデザインです！寸法(平置き)高さ 9㌢幅 10㌢口径 4.5㌢厚み 約5㍉素材ガラス即買いOKです！他の商品とのまとめ買いをご希望の方はご購入前にコメント欄にご連絡下さい。お値引きさせて頂きます！「専用」は承っておりませんのでご了承下さいませ。日時指定をご希望の方は、ご購入後にコメントにご連絡頂けると助かります。新品未使用ですが素人管理品ですので気になる方はご遠慮頂ければと思います。#マリナリナルディ#MARINARINALDI#MARINASPORT#MAXMARA#マリナスポーツ#マックスマーラ#ノベルティ#インテリア#花瓶#一輪挿し#置物#色被せ切子#ガラスインテリア#ランチェッティ#LANCETTI#新品未使用



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