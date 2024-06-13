インテリア 動物 置物 北欧 縁起物 置き物 象 ゾウ インポート高級感オブジェ

シンプルでおしゃれなデザインのセラミック製象の置物が登場！北欧風のモダンなデザインは、どんなインテリアにもぴったりなアイテムです。高級感溢れる仕上がりとシンプルな形状が、お部屋に上品なアクセントを与えます。象は縁起物としても知られており、そばに置くことで幸せな気持ちを招くとされています。癒しの象の存在感を、あなたのお部屋にプラスしてみませんか？縁起が良いとされているので結婚祝い、会社開業の贈り物、新築祝い等のギフトにもおすすめです。寝室リビングルーム玄関の装飾または、事務所の棚や入口等に飾るとちょっとした癒し空間が生まれて素敵です。ホテル旅館の玄関などの装飾にも最適。こちらの商品3体のセット販売です。サイズ 大 高さ約26cm中 高さ24cm小 高さ18cm重量 3体合計で約1kg素材セラミック磁器#モダン#アンティーク#プレゼントオシャレ陶器 ＃動物幸運可愛いかわいい＃アート庭ガーデニング 癒しおしゃれかわいいアニマル彫刻彫像モニュメント風水彫像アンティーククラシックシンプルベーシック素材...陶器・磁器



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