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スワロフスキー Swarovski クリスタル クリスベア スケート 0513F
商品番号 J51283945809
商品名

スワロフスキー Swarovski クリスタル クリスベア スケート 0513F
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーSwarovskiクリスタルクリスベアスケートスワロフスキークリスベア『クリスベアスケート』です。氷の上を滑るクリスベアです。入手が非常に困難な作品です。サイズ：5x3.3cm廃盤になっている、希少な商品となります。状態については、傷など見受けられない美品の商品となります。
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