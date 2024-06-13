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商品詳細
スワロフスキーSwarovskiクリスタルクリスベアスケートスワロフスキークリスベア『クリスベアスケート』です。氷の上を滑るクリスベアです。入手が非常に困難な作品です。サイズ：5x3.3cm廃盤になっている、希少な商品となります。状態については、傷など見受けられない美品の商品となります。
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http://narcologia.ru/goods/mythic580135.html
http://narcologia.ru/goods/response560842.html
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スワロフスキー Swarovski クリスタル クリスベア スケート 0513F - 置物
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