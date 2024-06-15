象 天然水晶 クオーツ 彫刻 動物 クリスタル 置物 鑑定 鑑別 アニマル

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象象さんエレファントゾウ置物動物の天然水晶彫刻です。鉱物名天然クォーツ宝石名ロック・クリスタル天然石を証明する、ソーティング付きです。本物の天然水晶を彫刻した商品です。重量:172カラット約34グラム(10円玉約8枚分の重さです。)南米ブラジル産彫刻もブラジル寸法(縦幅高さ)約5.5センチ＋2.5センチ＋5.0センチ日本各地で開催される、ミネラルショー出店者様用に買い付けましたが、少し残ったので、原価以下で出品します。約20年前に仕入れた商品です。今回の販売は、1カラット単価約85円です。天然水晶でこの単価は、激安です。大切にして下さる方に、お譲りしたいと思い、出品しました。「本水晶」の事を天然の水晶と勘違えされている消費者や販売店員さんが居られますが、本水晶は、中キズや内包物が多い水晶を高温で溶かして、内包物やゴミを取り除いてから水晶に再形成した商品です。天然では無いので、鑑別書やソーティングでは、「天然」とは記載されません。この商品は、天然です。(本物です。)この商品がもし本水晶でしたら、販売価格は、2,000円位です。皆さま、本水晶を天然水晶と勘違いされませんように気を付けて下さい。日本の宝石鑑別団体協議会(A.G.L)加盟の鑑別機関さんとアメリカの老舗GIAさん以外は、全く信用が有りません。宝石業者間では、上記以外の鑑別機関で取られた鑑定書、鑑別書、ミニ鑑別書、ソーティング等は、全く信用が無いので、A.G.L加盟の鑑別機関に検査して頂いてから卸会社、小売店、デパートに販売します。お支払い確認後にヤマト便の宅急便コンパクトで発送します。匿名配送です。配達希望時間帯がございましたら、ご連絡下さい。喫煙者、ペットいません。【検索キーワード】水晶動物ネコ猫象水鳥魚天然クォーツ天然クオーツクオーツ石原石ブラジルソーティング鑑定鑑別鉱物天然石透明石プレゼント#水晶#天然水晶#天然クオーツ#天然クオーツ#鉱物#天然石#猫2020年2月出品