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【新品・未使用】アラビア / ムーミン ミニ フィギュア
商品番号 G68223926161
商品名

【新品・未使用】アラビア / ムーミン ミニ フィギュア
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。トゥーティッキ(おしゃまさん)とリトルミイ(ちびのミイ)のセットArabia/Moominfigureトーベ・ヤンソンによるムーミンのセラミックの置物。高さ6cm〜8cmほどの可愛らしいサイズ。手描きのため、顔の表情もそれぞれ少しずつ違いがあります。1990-97まで作られたトゥーリッキ・ピエティラのデザインしたものがベースになっています。専用パッケージに花柄が施されていて、ちょっとしたプレゼントにも最適です。▪️リトルミイ:約W25×D25×H60mm▪️トゥーティッキ:約W45×D30×H80mm定価：3850円素材···陶器・磁器テイスト···北欧
http://narcologia.ru/goods/message970227.html
http://narcologia.ru/goods/composite683654.html
http://narcologia.ru/goods/injure962967.html
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