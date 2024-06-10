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- 【新品・未使用】アラビア / ムーミン ミニ フィギュア
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商品詳細
新品未使用です。トゥーティッキ(おしゃまさん)とリトルミイ(ちびのミイ)のセットArabia/Moominfigureトーベ・ヤンソンによるムーミンのセラミックの置物。高さ6cm〜8cmほどの可愛らしいサイズ。手描きのため、顔の表情もそれぞれ少しずつ違いがあります。1990-97まで作られたトゥーリッキ・ピエティラのデザインしたものがベースになっています。専用パッケージに花柄が施されていて、ちょっとしたプレゼントにも最適です。▪️リトルミイ:約W25×D25×H60mm▪️トゥーティッキ:約W45×D30×H80mm定価：3850円素材···陶器・磁器テイスト···北欧
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