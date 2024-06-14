CULLNI 21SS STUDIOUS別注 ロゴTシャツ

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クルニの21SSSTUDIOUS別注ロゴTシャツです。色はECRU（エクリュー）、ライトグレー系、サイズは1です。目立った汚れ等はありませんが、全体的に着用感や毛玉があります。身幅約57cm、着丈約67cm