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CULLNI 21SS STUDIOUS別注 ロゴTシャツ
商品番号 F35305986233
商品名

CULLNI 21SS STUDIOUS別注 ロゴTシャツ
ブランド名 クルニ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クルニの21SSSTUDIOUS別注ロゴTシャツです。色はECRU（エクリュー）、ライトグレー系、サイズは1です。目立った汚れ等はありませんが、全体的に着用感や毛玉があります。身幅約57cm、着丈約67cm
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