エムピウ ピアストラ BU.ocean\nm+ piastra BU.ocean



レビュー】エムピウのピアストラ。エイジングや使い勝手【色は ...



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エムピウピアストラBU.oceanm+piastraBU.ocean新品で購入し、一週間ほど利用しました。あて傷等、少し傷が付いてしまいましたが、全体的には綺麗かと思います。長財布の方があってると思ったため売ることにしました。即購入大歓迎。最優先いたします。購入後のキャンセル、返品不可。値下げは考えておりません。財布形...二つ折り素材...本革