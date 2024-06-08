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萩焼 傘立て 萩正園？ 大型 花瓶 フラワーベース 花器 花入れ 華道 陶器
商品番号 T59777701083
商品名

萩焼 傘立て 萩正園？ 大型 花瓶 フラワーベース 花器 花入れ 華道 陶器
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#POTETOのおもちゃ、ホビー、グッズはこちら--------------------------------------------ut9/71--------------------------------------------－商品詳細－商品【商品】花瓶--------------------------------------------サイズ(約)【高さ】43㎝【幅】　29.5㎝【口径】24.5㎝【底部】18㎝--------------------------------------------状態中古品となります。細かい傷や汚れ等の使用感がございます。ご了承の上ご入札ください。目立った割れや欠けもなく美品かと思います。写真にて状態の確認をお願い致します。その他細かな詳細は画像参照でお願いします。扱っている商品は骨董品や中古品を扱っております。極端に目立つ欠損は説明文・画像にて表記致しますが、多少スレ・キズ・汚れなどがある品としてご理解下さい。--------------------------------------------萩焼傘立て萩正園？大型花瓶フラワーベース花器花入れ華道陶器インテリア特大花器アンブレラスタンド種類...その他
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