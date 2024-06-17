激レア SONIC YOUTH Sonictooth box Tシャツ Zine

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SONICYOUTHが2009年にリリースした15枚目のスタジオアルバム『theeternal』。本品はその際に日本限定で発売されたボックスセットです。日本以外では発売されておらず、流通数も少ないため大変希少価値の高いものです。探している方も多いと思いますので早い者勝ちです！商品の内容①限定Tシャツ -TOGA製、デザインは五木田智央です。 -サイズ:M＊このボックスセットはSかMの2種類のみ発売されましたので、Mが最大サイズとなります。 ＊何度か着用しています。洗濯済み。②theeternal国内版CD -歌詞対訳付き -国内版限定ボーナストラック2曲入り③限定ライブCDボックスセット限定のライブCDライブは2008年BatteryParkのもので全11曲入り。④限定Zine⑤限定eternalステッカー⑥特装ボックスsonicyouthsonicyouthソニックユースbeastieboysビースティーボーイズnirvanaニルバーナredhotchilipeppersレッドホットチリペッパーズfoofightersフーファイターズsmashingpumpkinsスマッシングパンプキンズbeckベックpearljamパールジャムsubpopサブポップVitageビンテージtシャツバンドtシャツバンtロックオルタナティブオルタナヒップホップニューヨークブルックリンnewyork#sonicyouth#sonicyouth#ソニックユース#nirvana#ニルバーナ#redhotchilipeppers#レッドホットチリペッパーズ#foofighters#foofighters#フーファイターズ#smashingpumpkins#smashingpumpkins#スマッシングパンプキンズ#beck#ベック#pearljam#pearljam#パールジャム#subpop#サブポップ#Vitage#ビンテージ#tシャツ#バンドtシャツ#バンt#ロック#オルタナティブ#オルタナ#ヒップホップ#ニューヨーク#ブルックリン