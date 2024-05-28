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210 新品 ポールスミス カシミヤ ハーフ アーティストストライプ マフラー
商品番号 Q10986009107
商品名

210 新品 ポールスミス カシミヤ ハーフ アーティストストライプ マフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ナナのマフラー←ここをクリック●ブランド：PaulSmithポール・スミス●状態：新品未使用紙タグなし●色：ネイビー●表示サイズ：横幅30長さ166フリンジ8※多少の誤差はご了承ください：●品番：220406●定価：19,800円●CODE：210-sj-SJ【商品説明】イギリスを代表するブランド、PaulSmith。ウィットに富んだデザインが特徴です。クラシックな雰囲気にポップな色使いをプラスして、さりげないおしゃれを演出します。マルチカラーストライプと無地をあしらったカシミヤマフラー。美しいカラーリングに加え、ソフトで温かみのある印象のアイテム。表面にはハーフストライプ、裏面にはマルチカラートリムを施したソリッドカラーを施すことで、巻き方次第で表情を変えるリバーシブル仕様。PaulSmithロゴの刺繍がアクセント。カジュアルからジャケットスタイルまで幅広いコーディネイトにマッチする汎用性の高さがポイントです。◆その他：・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、微かなヨゴレ等がある場合がございます。また写真撮影や梱包時に微キズ等が生じる可能性もございます。あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。・国内正規販売元より購入しております。※こちらのお品物はメルカリ以外でわたしは出品しておりません。無断転載はご遠慮ください。素材...カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/capitation946908.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical188501.html
http://narcologia.ru/goods/moisture181569.html
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