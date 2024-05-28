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- 【Standard California】20周年ロゴＴシャツ ホワイト Ｌ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。人気のスタンダードカリフォルニアのＴシャツです。キムタクこと木村拓哉さん着用の同型同色となります。カラー：ホワイトサイズ：Ｌ※サイズ詳細は画像をご参照下さい。SD20thAnniversaryLogoTフロントにはKomy氏によるStandardCaliforniaオリジナルフォントの20周年記念ロゴをラバープリント、バックには歴代のシーズンテーマグラフィックをインクジェットでプリントしました。ボディは定番のヘビーウェイトボディ、カラーはホワイトとブラウンの2色展開となります。シーズンテーマグラフィックのアーカイブを見ていると、この時はこんなことがあったとか、お店のディスプレーがどうだったなど思い出もたくさん蘇ります。まさに20年間の軌跡と思いが詰まったアニバーサリーTシャツ。キムタク着キムタク私物マインデニムロンハーマン木村拓哉キムタクキムタク着ウィンダンシーwindandseam\u0026mテンダーロインWACKOMARIAワコマリアポークチョップsupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドtenderloinゴッドセレクショントリプルエックスGODSELECTIONXXXchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツF-LAGSTUF-FフラグスタフporkchopポークチョップHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーシャツボーダーPORKCHOP木村拓哉着私物TMTティーエムティーVANSGYAOさんタクRATSラッツvansバンズサブカルチャーSUBCULTURE柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬1008
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