パーフェクトブルー Perfect blue Tシャツ AKIRA アニメ

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パプリカで有名な今敏監督の初監督作品パーフェクトブルーperfectblueperfectblueの当時の公式グッズです。新品未使用のデッドストックとなっています。近年のアニメTの高騰などもありこの商品も今後値上がりしていくと予想されます。身幅52肩幅44.6着丈60袖丈18Weberアニメ 古着AKIRA攻殻機動隊 セーラームーン 電影少女 うる星やつらもののけ姫 鉄腕アトム バナナフィッシュ千年女優ブラックジャック 銀河鉄道999narutoきまぐれオレンジロード らんま1/2エヴァンゲリオンhookupsplastikcospaアニメtシャツ ときめきメモリアル パプリカ君の名は新海誠ジブリアニメT古着アニメヴィンテージビンテージデッドストックTshirtTシャツ古着江口寿史大友克洋アニメTシャツ supremeジブリ アニメT古着 エヴァ tシャツ