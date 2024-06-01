【KAPTAIN SUNSHINE×NEW ERA】CLASSIC BB CAP

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商品詳細
期間限定値下げ13,000→11,000【KAPTAINSUNSHINE×NEWERA】59FIFTYCLASSICBBCAPBLACK71/2ベースボールキャップブランドとして有名な「NEWERA」とのコラボ商品が登場。クラシックモデルの深めの被り心地と内部に独自の芯を設けることで形崩れがなくしっかり形をキープできます。定番の6パネル仕様で各中心に菊穴を付けています。表面本体、ツバ部はウール100％になり裏面ツバ部はコットン仕様となります。しかし通気性のよい造りになっていますので通年通してお使いになれます。サイドの刺繍(ロゴ)左にNEWERAオリジナルLogo右に「LESSISMORE」シンプルですがクールなデザインになっています。ストレートのツバ形状ですがお好みで曲げて使用しても問題ありません。【カラー】BLACK【サイズ】71/2頭周囲59.6cmツバ部7.0cm深さ約11.5cm【生地】表面本体、ツバ部Wool100%裏面ツバ部Cotton100%刺繍糸Polyester100%
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