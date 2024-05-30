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美品 ビンテージ ドット バンダナ ネイビー エレファント タイガー クッキー
商品番号 J53877076725
商品名

美品 ビンテージ ドット バンダナ ネイビー エレファント タイガー クッキー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,989 円
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商品詳細

稀少なドットです。年代　✴︎1960's状態　✴︎良好　　　　一部ステッチのほつれあり。　　　　他特に目立ったダメージなし。備考　✴︎ネイビー特に目立った汚れやダメージはありません
http://narcologia.ru/goods/navigate276930.html
http://narcologia.ru/goods/response527542.html
http://narcologia.ru/goods/organization671062.html
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