1017 ALYX 9SM ミディアム　ローラーコースター　ベルト



【23AW】ミディアム ローラーコースターバックル ベルト / MEDIUM ROLLERCOASTER BELT / シルバー - FREE 【23AW】ミディアム ローラーコースターバックル ベルト / MEDIUM ROLLERCOASTER BELT / シルバー - FREE



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アリクスのローラーコースターベルトです。海外のオンラインショップ、ENDで購入しました。大事にし過ぎて結局一度も使わなかったので、今回出品することにしました。バックルまでオールブラックなアイテムなので、モードファッションにも、ストリートファッションにも、様々なスタイルに合わせやすいデザインです。長さ調節は簡単にできますので、どんなウエストの方でも快適にお使い頂けると思います。madeinItaly・100%ナイロン・プラスティックバックル全長→136cm幅→2.5cm素材···ナイロンカラー···ブラック#alyx#ＡＬＹＸ#アリクス