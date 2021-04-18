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ルイヴィトン エシャルプ・モノグラム　グラディエント　マフラー
商品番号 B11305645178
商品名

ルイヴィトン エシャルプ・モノグラム　グラディエント　マフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトンエシャルプ・モノグラム　グラディエントカシミヤとウールを贅沢にブレンドした「エシャルプ・モノグラム　グラディエント」。グラデーションを効かせたモノグラム・パターンで、フォーマルな装いに洗練さをプラスします。定番のマフラーです。カシミヤが入っているのでとても触り心地の良いマフラーです。普段使いからビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。このマフラーが好きで、家族でお揃い、色違いで所有しておりますが断捨離中の為、状態の良い物を出品します。まだ迷いがありますので突然削除する場合がございます。百貨店内ルイヴィトン購入の確実正規品定価78100円数回着用の美品プレミアムクリーニング済み売るつもりはなかったので、箱は処分しております。現品のみの出品です。白の品質タグは巻いた時に見えるのが嫌で外しておりますが、保管しておりますのでお付けします。カラー　ノワール（ブラック系）サイズ　200×35センチカシミヤ50%ウール50%#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#ヴィトン#グラディエント#エシャルプ#モノグラム#カシミヤマフラー#カシミヤ#ウール#マフラー
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