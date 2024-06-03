シュプリーム Tシャツ ボーダー ロゴ サイズM

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【ブランド】Supreme／シュプリームTシャツボーダーロゴMsize【サイズ】Mサイズ【状態】10回程度の使用になります。綺麗なのでまだまだ着れると思います。【カラー】ボーダー【生地】綿100%【購入店】Supremeオンラインショップ完全正規品【発送】梱包にて2～3日で発送致しますが仕事の都合により多少遅れる場合があります。ご了承ください。柄・デザイン···ボーダー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋